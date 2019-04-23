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Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri

Giriş: 23.04.2019 - 10:16 | Güncelleme:  

Atatürk fotoğrafları ve sözleri, bugün 99. yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle araştırılıyor. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, yeni ülke için atılan en önemli demokratik adım olarak tarihe geçti. İşte ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve sözleri

  • 1Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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    "Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." M. K. Atatürk

  • 2Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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    Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. M. K. Atatürk

     

  • 3Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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    “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” M. K. Atatürk

     

  • 4Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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    Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. M. K. Atatürk

     

  • 5Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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    “Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.” M. K. Atatürk

     

  • 6Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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    “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” M. K. Atatürk

     

  • 7Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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    “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” M. K. Atatürk

     

  • 8Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 9Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 10Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 11Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 12Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 13Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 14Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 15Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 16Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 17Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 18Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 19Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 20Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 21Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 22Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 23Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 24Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    24|45
  • 25Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    25|45
  • 26Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    26|45
  • 27Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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  • 28Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    28|45
  • 29Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    29|45
  • 30Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    30|45
  • 31Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    31|45
  • 32Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    32|45
  • 33Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    33|45
  • 34Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    34|45
  • 35Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    35|45
  • 36Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    36|45
  • 37Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    37|45
  • 38Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    38|45
  • 39Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    39|45
  • 40Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    40|45
  • 41Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    41|45
  • 42Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    42|45
  • 43Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    43|45
  • 44Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
    44|45
  • 45Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Atatürk fotoğrafları, resimleri
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