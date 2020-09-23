Mütercimler ile ilgili flaş gelişme!

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DHA

İmam hatip lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Erol Mütercimler hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

1.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre Mütercimler hakkında, "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, aralarında Bilal Erdoğan, Mustafa Varank ile İlim Yayma Cemiyeti'nin de bulunduğu 16 kişi ve kurum "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianame kabul edilirse Mütercimler, önümüzdeki günlerde İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.