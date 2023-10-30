Nadir görülen iki burunlu kedi mutlu sona kavuştu: Barınaktan sahiplenildi

Kedileri Koruma Derneği'nin Warrington kentindeki sahiplendirme merkezi yetkilileri "Dadı McPhee" kendilerine getirildiğinde sadece büyük bir buruna sahip olduğunu düşünüyorlardı.

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Daha sonra kediyi inceleyen veteriner ekip kedinin iki buruna sahip olduğunu fark etti. İki burunlu kedinin çok nadir görüldüğünü ifade eden veteriner Fiona Brockbank, yarık dudak ve damak gibi diğer durumların görüldüğünü ve katılsal ya da rahimdeki problemlerden kaynaklı olabileceğini aktardı.