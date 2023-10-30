Nadir görülen iki burunlu kedi mutlu sona kavuştu: Barınaktan sahiplenildi
Birleşik Krallık 'ta iki burunla olarak dünyaya gelen 4 yaşındaki evsiz kedi, Ekim ayında yeni yuvasına kavuştu.
DOĞUŞTAN İKİ BURUNLU
Kedileri Koruma Derneği'nin Warrington kentindeki sahiplendirme merkezi yetkilileri "Dadı McPhee" kendilerine getirildiğinde sadece büyük bir buruna sahip olduğunu düşünüyorlardı.
Daha sonra kediyi inceleyen veteriner ekip kedinin iki buruna sahip olduğunu fark etti. İki burunlu kedinin çok nadir görüldüğünü ifade eden veteriner Fiona Brockbank, yarık dudak ve damak gibi diğer durumların görüldüğünü ve katılsal ya da rahimdeki problemlerden kaynaklı olabileceğini aktardı.
YENİ AİLESİNE KAVUŞTU
Merkezin müdürü Lindsay Kerr, evsiz kediye ikonik burnuyla bilinen meşhur çizgi karakter Dadı McPhee'nin adını verdi. Daha önceki sahibinin sağlık sorunları ve maddi koşulları nedeniyle barınağa bırakılan Dadı McPhee yeni ailesine geçtiğimiz günlerde kavuştu.