Fotokapanla Tunceli'de görüntülendi! Dünyada nadir rastlanıyor

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, yaban hayatının varlığı, türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri, yoğunlukları, hayvanların beslenme alanları, nasıl beslendiklerini tespit etmek ve kaçak avcılıkla mücadele edilmesi için kentin farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirildi.