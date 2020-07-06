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ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA) bir astronot tarafından uzayda çekilen Ankara fotoğrafını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

NASA'nın paylaştığı Ankara fotoğrafı 25 Mart 2020'de, Nikon D5 marka kamera ile kayıt altına alındı. Fotoğraf, 'Expedition' 62 ekibinin bir üyesi tarafından çekildi.

NASA'nın paylaştığı fotoğrafın altına "Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan Türkiye'nin kalbi Ankara. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki NASA astronotları tarafından çekilen bu görüntü, Türkiye'nin ışıldayan başkentini ve otoyol ağlarını gösteriyor. Renk dağılımındaki farklılıklar endüstriyel bölgeler ile yerleşim yerlerinde, farklı ışık kaynakları kullanılması sebebiyle meydana geliyor" notu düşüldü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çekilen ve Instagram, Twitter gibi sosyal medya mecralarında paylaşılan fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.

NASA'nın resmi internet sitesinde ise Ankara'nın uzaydan beyaz ve sarı tonlarında yaydığı ışıkla dikkat çektiği belirtildi. Yazıda sanayi bölgesi Sincan'dan güçlü beyaz bir ışık yayıldığı, ufak mahallelerde ise sıcak sarı tonlarının öne çıktığı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün istirahatgâhı Anıtkabir'in, gecenin karanlığında yaydığı ışıkla göze çarptığı aktarıldı.

TOM CRUİSE'UN UZAYDA ÇEKİLECEK FİLMİNE DESTEK VERECEK

NASA yakın zamanda Tom Cruise'un Elon Musk'ın şirketi Space X'le birlikte uzayda çekeceği ilk film için ünlü oyuncuya destek vereceğini belirtmişti.

Kurum ayrıca yaklaşık 10 yıl aradan sonra Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderilmesi için son kontrollerin yapıldığını ve fırlatmaya hazır olunduğunu duyurmuştu. Tarihi fırlatma 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmişti. SpaceX'in ilk insanlı seferi olan fırlatma, aynı zamanda NASA’nın 2011'de Space Shuttle programını sonlandırmasından bu yana ABD'nin ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyordu.