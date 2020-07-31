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ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA) Burdur'un Yeşilova ilçesinin kuzey batısında yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla ön plana çıkan Salda Gölü'nü resmi Twitter hesabından paylaştı... NASA, Türkiye’nin en derin tatlı su gölü konumunda olan Salda Gölü'nün Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan yerlerden olduğunun altını çizdi.

NASA, Twitter'daki paylaşımında "Türkiye'deki Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir. Hatta, araştırmacılar 2020'deki Mars görevi için Salda Gölü'nde saha araştırması yapmışlardır" denildi.

— NASA Earth (@NASAEarth) July 30, 2020

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki meslektaşları ile işbirliği yapan Purdue Üniversitesi araştırma ekibi, gölün çevresini ve çevresini incelemek için neredeyse bir hafta harcadı. NASA'nın paylaştığı yazıda ise Salda Gölü ile ilgili çarpıcı bilgiler verildi.

NASA'nın, paylaştığı yazıda "Mars'taki Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz. Ancak ondan sonraki en iyi yer olan Türkiye'deki Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz. Salda Gölü mineraloji ve jeoloji bakımından Jezero Krateri ile benzer özellikler taşıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Perseverance isimli yeni Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'e gönderilmeden önce araştırmacıların Salda Gölü'nde saha çalışması yaptığı da ifade edildi.

Purdue Üniversitesi'nde çalışan bilim insanı Briony Horgan, "Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size eski Jezero Gölü kıyısında durmanın nasıl bir his olduğunu gerçekten hissettirmesi" dedi. Krater ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Jezero, Mars'ın kuzeybatı köşesinde yer alan 45 kilometrelik genişliğinde eski bir darbe krateridir. Bir zamanlar krater gölü nedeniyle dikkate değerdir. Daha önce, bilim insanları kraterde karbonat mineralleri keşfettiler. Horgan ve ekibi ise geçtiğimiz günlerde bu karbonat minerallerinden bazılarının gölde oluşmuş olabileceğine dair kanıtlar buldu."

Purdue Üniversitesi'nde lisansüstü öğrencisi Brad Garczynski, "Karbonatlar önemlidir çünkü mikroplar ve belirli dokuların bir zamanlar var olduğunu kanıtlarlar. Ama Jezero'ya gitmeden önce, yaşam belirtileri arayışımıza odaklanmak için bu karbonatların Dünya'da nasıl oluştuğuna dair bilgiler edinmek gerçekten önemliydi" dedi.

DÜNYA ÜZERİNDE BİLİNEN TEK GÖL

NASA yazısında "Salda Gölü Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonatlar ve çökelme özellikleri içeren Dünya'da bilinen tek göldür. Göl, Jezero'daki deltaya benzer şekilde, çevresindeki ana kayadan aşınmış ve yıkanmış kaya tortuları ile dolu alüvyon yelpazesi içermektedir. Salda Gölü çevresindeki beyaz kıyı şeridi, Jezero'da tespit edilen karbonat minerallerine benzeyen hidromanyezitin hakim olduğu kum ve çakıllardan oluşur" sözleriyle gölün öneminin altı çizildi.

PERSEVERANCE'IN MARS GÖREVİ

NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, Mars'taki yaşamı keşfetmek için yola çıktı.

Mars'ın keşfinde yeni bir döneme kapı açan NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, potansiyel geçmiş yaşamın izlerini aramak için Florida'nın Cape Canaveral kentinden Mars'a gönderildi.

NASA'nın 2.4 milyar dolarlık uzay aracı, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yerel saatle 07.50'de kalkış yaptı. Aracın önümüzdeki Şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor.

NASA'nın Mars'ta antik yaşamın izlerini araştırmak ve insanlı yolculuğun yollarını bulmayı amaçladığı Perseverance uzay aracına Ingenuity adı verilen mini bir helikopter de eşlik edecek.

Bilim insanlarının Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine keşfe çıkacak olan Perseverance, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapacak.

Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilecek olan Perseverance, Mars'a iniş yaptığında kaya ve toprak örneklerini toplayacak.