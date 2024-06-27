NASA, SpaceX'le 843 milyon dolara anlaştı: Uluslararası Uzay İstasyonu dünyaya indirilecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) güvenli şekilde dünyaya indirecek aracı geliştirmesi için ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX ile 843 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

NASA, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, UUİ'nin yörüngeden uzaklaştırılması için SpaceX ile çalışmayı seçtiğini duyurdu. UUİ'nin görev süresinin 2030'da sona ermesinin ardından yörünge dışına çıkarılmasını sağlayacak uzay aracının tasarlanması için NASA ile SpaceX arasında 843 milyon dolarlık (yaklaşık 28 milyar lira) anlaşma imzalandığı bildirildi.

NASA, tasarlanacak araç ile uzay istasyonunun dünyada nüfusun yoğun olduğu bölgelere risk oluşturmayacak şekilde okyanusa düşürülmesine karar verdi.

REKLAM

UUİ'nin büyük bir kısmı yörüngede onarılabilir olsa da bazı parçalarının aşınma ve yıpranma nedeniyle kısıtlı kullanım ömrü olduğunu aktaran NASA, tasarlanacak bu araç ile yaklaşık 110 metre genişliğindeki uzay çöpünün yörüngede dolaşmasını engellemiş olacak.

UUİ, 1998'DE KURULMAYA BAŞLANDI

Uzay istasyonunun inşası, 1984'te önce dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından, sonrasında da bütçesiyle birlikte ABD Kongresi tarafından onaylandı. 1984 ile 1993 arasında tasarlanan istasyonun farklı unsurları ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkeleri tarafından 1980'li yılların sonlarına doğru inşa edilmeye başlandı.