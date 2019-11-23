Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) tamirat ve yenileme çalışmalarını sürdüren astronotların görüntülerini sosyal medyadan paylaşmayı sürdürüyor.
NASA son olarak UUİ'de görevli astronotlar Luca Parmitano ve Drew Morgan'ın gerçekleştirdiği uzay yürüyüşünün video görüntülerini servis etti.
Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı olan astronot Parmitano, görev arkadaşıyla birlikte 6 saat 39 dakika süren uzay yürüyüşü sırasında ömrünü doldurmuş bir koruma kalkanını yenisiyle değiştirdi.
Görüntülerde Parmitano'nun eski kapağı atmosfere doğru uzay boşluğuna bıraktığı görülüyor.
Yetkililer, eski kalkanın bir süre sonra atmosfere girerek parçalara ayrılacağını belirtti.
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