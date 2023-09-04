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        Haberler Dünya NASA ve Space X'in "Crew-6" görevini tamamlayan 4 astronot, Dünya'ya döndü

        NASA ve Space X'in "Crew-6" görevini tamamlayan 4 astronot, Dünya'ya döndü

        NASA ve Space X tarafından ortaklaşa yürütülen Crew 6 görevini tamamlayan 4 astronot, 6 aylık görevlerinin ardından Dünya'ya döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:36 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:36
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        NASA ve Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından ortaklaşa yürütülen "Crew-6" görevinde yer alan 4 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) 6 aylık görevlerinin ardından Dünya'ya döndü.

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        NASA'nın internet sitesinden paylaşılan açıklamaya göre, UUİ'deki 184 günlük görevlerini tamamlayan 4 astronotun yer aldığı "SpaceX Dragon" uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville yakınlarına yerel saatle 00.17'de iniş yaptı.

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        NASA ve Space X tarafından ortaklaşa yürütülen "Crew-6" görevini gerçekleştiren ekipte NASA'dan Stephen Bowen ve Woody Hoburg, Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Andrey Fedyaev ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden astronot Sultan Al Neyadi yer aldı.

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        NASA Başkanı Bill Nelson, söz konusu mürettebatın, UUİ'deki görevleri sırasında yüzlerce bilimsel deneyi tamamladığını belirterek "Crew-6'nın katkıları NASA'nın Artemis programıyla Ay'a geri dönmesine, yönünü Mars'a çevirmesine ve Dünya'daki yaşamı iyileştirmesine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

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        Mürettebatın, NASA'nın Texas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Johnson Uzay Merkezi'ne gideceği bilgisi verildi.

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        Space X, geri dönen ekibin görevini devralmak üzere 26 Ağustos'ta 4 astronot göndermişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #nasa
        #Space X
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