NATO ülkelerinin dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılması ile İttifak'ın 75'inci kuruluş yıl dönümü kutlaması için bir araya geldi.

İki gün sürecek toplantının ilk gününde dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğrafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanında Britanyalı mevkidaşı David Cameron ve İsveçli mevkidaşı Tobias Billstrom yer aldı.

Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Cameron'la görüştü.

NATO ülkeleri de iki günlük toplantıda Ukrayna'ya askeri desteğin nasıl uzun vadeli bir temele oturtulacağını görüşecek. 100 milyar avroluk beş yıllık bir fon önerisi ve Kiev'e yardımı "Trump'a karlı korumalı" hale getirmenin bir yolu olarak görülen bir plan da buna dahil.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.