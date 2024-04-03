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        Haberler Dünya NATO'dan Ukrayna için dev fon tasarısı ve 'Trump'a karşı önlem' planı

        NATO'dan Ukrayna için dev fon tasarısı ve 'Trump'a karşı önlem' planı

        NATO dışişleri bakanları, Ukrayna ordusuna 100 milyar avroluk beş yıllık bir fon taslağı ve Kiev'e yardımı "Trump'a karşı korumalı" hale getirmenin bir yolu olarak görülen bir plan da dahil olmak üzere Ukrayna'ya askeri desteğin nasıl uzun vadeli bir temele oturtulacağını görüşmek üzere bugün bir araya geliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 09:35 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:38
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        NATO'dan Ukrayna için dev fon tasarısı
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        NATO dışişleri bakanları bugün bir araya gelerek Ukrayna'ya askeri desteğin nasıl uzun vadeli bir temele oturtulacağını görüşecek. 100 milyar avroluk beş yıllık bir fon önerisi ve Kiev'e yardımı "Trump'a karlı korumalı" hale getirmenin bir yolu olarak görülen bir plan da buna dahil.

        ABD Başkan adayı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki politikasının Başkan Biden'dan çok farklı olduğu biliniyor. Trump Ocak ayında yaptığı bir konuşmada, seçilmesi halinde savaşı "24 saat içinde" sona erdirme vaadinde bulunmuştu.

        Macaristan Başbakanı Orban da Trump'la ilgili, "Seçilirse Ukrayna'ya bir kuruş para vermeyecek" demişti.

        Diplomatlar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in önerilerinin NATO'ya, Ukrayna'ya silah, mühimmat ve ekipman tedarikinin koordinasyonunda daha doğrudan bir rol vereceğini söylüyor.

        Planlar, NATO'nun kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlamak ve Temmuz ayında Washington'da yapılacak ittifak liderleri zirvesine hazırlık yapmak üzere Brüksel'de yapılacak iki günlük toplantıda ele alınacak.

        NATO ve ABD'den Ukrayna'ya yardım geçmişi

        Almanya merkezli Kiel Enstitüsü verilerine göre ABD, Ukrayna'ya en fazla askeri yardımda bulunan ülke ve 15 Ocak itibarıyla 42,2 milyar avroluk yardım taahhüdünde bulundu.

        Almanya aynı dönemde 17,7 milyar avroluk taahhütle ikinci sırada yer alırken, onu 9,1 milyar avro askeri yardım sağlayan Birleşik Krallık takip ediyor.

        Başkan Biden'ın, Ukrayna için 60 milyar doları içeren 95 milyar dolarlık ABD yardım paketi ise hala ABD Temsilciler Meclisi'ne takılmış durumda.

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