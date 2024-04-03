NATO'dan Ukrayna için dev fon tasarısı ve 'Trump'a karşı önlem' planı

NATO dışişleri bakanları bugün bir araya gelerek Ukrayna'ya askeri desteğin nasıl uzun vadeli bir temele oturtulacağını görüşecek. 100 milyar avroluk beş yıllık bir fon önerisi ve Kiev'e yardımı "Trump'a karlı korumalı" hale getirmenin bir yolu olarak görülen bir plan da buna dahil.

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki politikasının Başkan Biden'dan çok farklı olduğu biliniyor. Trump Ocak ayında yaptığı bir konuşmada, seçilmesi halinde savaşı "24 saat içinde" sona erdirme vaadinde bulunmuştu.

Macaristan Başbakanı Orban da Trump'la ilgili, "Seçilirse Ukrayna'ya bir kuruş para vermeyecek" demişti.

Diplomatlar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in önerilerinin NATO'ya, Ukrayna'ya silah, mühimmat ve ekipman tedarikinin koordinasyonunda daha doğrudan bir rol vereceğini söylüyor.

Planlar, NATO'nun kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlamak ve Temmuz ayında Washington'da yapılacak ittifak liderleri zirvesine hazırlık yapmak üzere Brüksel'de yapılacak iki günlük toplantıda ele alınacak.