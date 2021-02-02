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Navalny'nin duruşmasının yapılacağı mahkeme önünde çok sayıda gözaltı!

Rusya'da muhalif Aleksey Navalny'nin duruşmasının yapılacağı mahkeme önünde toplanan çok sayıda kişi gözaltına alındı

Navalny'nin duruşmasının yapılacağı mahkeme önünde çok sayıda gözaltı!
Reuters

Rus polisi, tutuklu muhalif Aleksey Navalny'nin duruşması öncesinde mahkeme önünde toplananları gözaltına almaya başladı.

Olay yerinde bulunan Reuters muhabirleri en azından 20 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Navalny Rusya'da komaya girdikten sonra Berlin'de tedaviye alınmış ve Sovyet tarzı sinir gazı Novichok ile zehirlendiği açıklanmıştı.

Daha sonra Rusya'ya dönen 44 yaşındaki Navalny, Moskova havalimanına varışında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Navalny, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'i kendisinin cinayet emrini vermekle suçlarken, Kremlin suçlamaları reddediyor.

Navalny'nin tutuklanma tehdidine rağmen Moskova'ya dönüşü ve tutuklanmasına karşı yapılan ikinci protestolar, yirmi yıldan uzun süredir Rus siyasetine hakim olan Putin için meydan okuma niteliğinde.

Rusya'da tutuklu muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda 5,000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Mahkeme Navalny'nin 3.5 yıla kadar hapsini değerlendirecek.

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