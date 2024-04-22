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        Haberler Yaşam Neden erteliyoruz? Bilimsel nedeni belli oldu: Kaçınma temel neden!

        Neden erteliyoruz? Bilimsel nedeni belli oldu: Kaçınma temel neden!

        Alışkanlıklarımızı bırakmak ya da yeni alışkanlıklar edinmek kulağa çok çekici geliyor olsa da bunları ertelemeden yapmak genellikle oldukça zor. Peki ertelemenin temelinde ne var? Durham Üniversitesi profesörü açıkladı! İşte o sebepler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:58
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        Ertelemek büyük bir çoğunluk için kronik bir problem gibi gözükebilir. Bunun temelinde biyolojik ve çevresel olmak üzere bir çok sebep yatabilir. Peki siz hiç neden ertelediğinizi düşündünüz mü? İşte, ertelemenin bilimsel nedenleri...

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        BİLİMSEL OLARAK AÇIKLANDI!

        İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Fuschia Sirois, "Ertelemenin özünde kaçınma ile ilgilidir" dedi. Bununla birlikte, insanların geri çekilmesine neden olan şeyin genellikle görevin kendisinden ziyade, bir aktiviteye bağlı duygular olduğunu söyledi.

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        BU BİR GECİKME ŞEKLİ

        Sirois, ertelemenin hem gereksiz hem de gönüllü olan özel bir gecikme şekli olduğunu, yani kişinin diğer görevlere öncelik verme ihtiyacından veya öngörülemeyen bir acil durumdan kaynaklanmadığını söyledi.

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        Erteleyen kişi, genellikle görevin kendisi veya başkaları için önemli veya değerli olduğunu bilmesine rağmen bunu yaptığını ve ertelemenin kendisine veya başkalarına zarar verebileceğini ekledi.

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        KRONİK ERTELEYİCİLER

        Sirois, kronik erteleyicilerin genellikle duygularını yönetmek ve düzenlemekte zorlandıklarını söyledi. 2021'de yapılan bir beyin görüntüleme çalışmasında Sirois ve meslektaşları, sol dorsolateral prefrontal kortekste (beynin öz kontrolle ilişkili bir bölgesi) daha yüksek miktarda gri maddeye sahip üniversite öğrencilerinin ertelemeye akranlarına göre daha az eğilimli olduklarını buldu.

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        Beynin bu kısmı ile ön bölgeler arasında ne kadar çok sinir bağlantısı varsa, öğrenciler olumsuz duyguları düzenleme, uzun vadeli faydalara odaklanma ve görevlere bağlı kalma konusunda o kadar başarılı oluyorlardı. Araştırmacılar, bu alanlar arasında daha az bağlantıya sahip olanların gelecekteki ödüller pahasına erteleme olasılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna vardı.

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        BİYOLOJİK TEMELLER

        Sirois, "Herhangi bir kişilik özelliği gibi, bazı biyolojik temeller de var" dedi. Araştırmalar ertelemenin genetik düzeyde dürtüsellikle bağlantılı olduğunu ve kalıtsal bir özellik olabileceğini öne sürüyor.

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        ÇEVRESEL FAKTÖRLER

        Sirois, çevresel faktörlerin de caydırıcı görevlere verdiğimiz tepkiyi şekillendirmede aynı derecede önemli olduğunu söyledi. Genellikle ertelemeyen biri, kendisini bir aile üyesinin ölümü gibi uzun bir süre boyunca başa çıkma kaynaklarını tüketen bir durumla karşı karşıya bulursa bunu yapabilir.

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        ERTELEMEKTEN KAÇINMA

        Sirois, bir görev bunaltıcı geldiğinde, durumun hangi duyguları tetiklediğini ve neden bunlardan kaçınmak istediğinizi değerlendirmek için bir adım geri adım atmanızı önerdi.

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        Sirois, bir üniversite makalesi veya iş ödevi durumunda, görevin gerçekte ne olduğuna dair belirsizliklerin açıklığa kavuşturulmasına veya görevi daha küçük görevlere ayırmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

        Görevle ilgili anlamlı bir şey bulmanın ve onu bitirdiğiniz için kendinizi ödüllendirmenin de yararlı olabileceğini ekledi.

        Kaynak: Live Science

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