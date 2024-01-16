Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor

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Balık avlarken zaman zaman kaş ve kirpiklerinin donduğunu ifade eden Günay, "Yaz ve kış mevsimlerinde bu nehirde balık avlıyoruz. Balığı yol kenarında veya ilçe merkezinde satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. 7 kız çocuğum var, hepsi evlendi. 2 çocuğum da burada, biri okuyor, biri de memurluk yapıyor. Bugüne kadar geçimimizi balık avlayarak sağladık" diye konuştu.