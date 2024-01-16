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        Haberler Yaşam Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor

        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor

        Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Halis Günay, şu sıralar yüzeyi kısmen donan Murat Nehri'nde akan buz parçaları arasında balık avlayarak geçimini sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:34
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        İl merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Hamur ilçesinde yaşayan Günay, Murat Nehri'nde çocukken ağabeyi ve amcasının yanında öğrendiği avcılığı, ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

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        Kışın zorlu geçtiği bölgede sabahın erken saatlerinde arkadaşlarıyla nehrin kenarına gelen Günay, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen donan ve yüzeyinde buz parçaları akan nehirde balık avlamak için bazı ön hazırlıklar yapıyor.

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        Araçların iç lastiklerinin üzerine tahta bağlayıp kendi imkanıyla yaptığı sala tulum giyip çıkan Günay, balık avlamak için buz gibi akan suya zaman zaman iniyor.

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        Serpme ağıyla dondurucu soğukta suda 'ekmek' mücadelesi veren Günay, ağına takılan balıklarla mutlu oluyor.

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        Gün boyu yakaladığı balıkları çuvala doldurup ilçe merkezinde müşterilerine satan Günay, 50 yıldır geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

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        Halis Günay, 61 yaşında olduğunu ve çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını söyledi.

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        Balık avlarken zaman zaman kaş ve kirpiklerinin donduğunu ifade eden Günay, "Yaz ve kış mevsimlerinde bu nehirde balık avlıyoruz. Balığı yol kenarında veya ilçe merkezinde satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. 7 kız çocuğum var, hepsi evlendi. 2 çocuğum da burada, biri okuyor, biri de memurluk yapıyor. Bugüne kadar geçimimizi balık avlayarak sağladık" diye konuştu.

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        "50 YILDIR BALIKÇILIK YAPIYORUM AMA ARTIK YAŞLANDIM"

        Devletin desteğiyle çocuklarını okuttuğunu anlatan Günay, sıfırın altında 15-20 derecede balık tuttuklarını ve hava şartlarının kendilerini çok zorladığını dile getirdi.

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        Ömrünün balıkçılıkla geçtiğini ve artık yaşlandığını söyleyen Günay, şöyle konuştu:

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        "Nehrin yüzeyinde buz akıyor. Sabahtan beri suyun içindeyim. Av yasaklarında balık tutmuyoruz. Şubat ayına kadar balık avlıyoruz, sonrası yasak zaten. Kamyon lastiklerinin içerisinde bulunan şambrele hava vuruyoruz, tahta bağlayıp üzerine çıkarak balık avlıyoruz.

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        Akan su olduğu için kayık kullanamıyoruz. 50 yıldır balıkçılık yapıyorum ama artık yaşlandım. Çocukken ağabeyim ve amcamla balığa gidiyorduk. Onların mesleğini biz aldık."

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        #Buz parçaları arasında balık avı
        #ağr
        #Halis Günar
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