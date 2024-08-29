Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı ayrıldı mı, programdan çıktı mı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba'nın programda olmaması dikkat çekiyor. Programın sıkı takipçileri Nur Tuğba Namlı yerine Ferda Yıldırım'ı ekranlarda görmeye başladı. Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba'nın ayrılığıyla alakalı kendisinden açıklama gelmişti. Peki Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı ayrıldı mı, programdan çıktı mı?
Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba gündemde yer alan isimlerden biri oldu. Kanal D’nin, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta” Nur Tuğba Namlı yeni sezonda canlı yayında yer almadı. Sevilen ekran yüzünü göremeyen izleyiciler nedenini merak etti. Peki, Neler Oluyor Hayatta’da Nur Tuba neden yok, ayrıldı mı, ne oldu? İşte, yanıtı
NELER OLUYOR HAYATTA NUR TUĞBA NAMLI AYRILDI MI?
VEDAYI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Uzun zamandır Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğun Hakan Ural ile yapan Namlı, 19 Temmuz'da yaptığı paylaşımda programdan ayrıldığını açıklarken sebebini paylaşmadı.
Hakan Ural ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Namlı, "Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir Kanal D ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm @hakanuralofficial ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene... O yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor
Ne kadar teşekkür etsem az…
Programımızın her gününde ben sizin bana olan sevginizi hep hissettim. Benim sevgimin de size ulaştığını umuyorum. Sizlerle beni buluşturan işimi de, sizi de çok seviyorum!
Biz sizinle yeni işlerde yine buluşacağız, yine beraberiz
Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi yolluyorum, iyi ki varsınız. " ifadelerini kullandı.
Nur Tuğba Namlı'nın yerine ise Ferda Yıldırım geldi.
FERDA YILDIRIM KİMDİR?
Yıldırım, 28 Nisan 1977'de Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu, Ankara İletişim Fakültesi Spikerlik ve Metin Yazarlığı Sertifikasına sahiptir. Radyoculuk kariyerinde Radyo Foreks, Radyo D ve Hür FM gibi kanallarda çalıştı.
1999'da televizyonculuğa geçişi Kanal D ile olan Ferda Yıldırım, Kanal D'nin ana haber bülteninin sunuculuğunu üstlendi, ardından Habertürk ve Cine5 kanallarında da aynı pozisyonda görev aldı. Beyaz TV'de 10 sene boyunca ana haber sunuculuğu yapan Yıldırım, aynı kanalda "Her Açıdan" isimli televizyon programı sundu. Bu program ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde "Yılın Güncel Programı Medya Oskarı" ödülüne layık görüldü. 2021 Ağustos ayında Beyaz TV'den istifa edip kanaldan ayrıldı.