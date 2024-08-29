Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı ayrıldı mı, programdan çıktı mı?

NELER OLUYOR HAYATTA NUR TUĞBA NAMLI AYRILDI MI?

VEDAYI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Uzun zamandır Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğun Hakan Ural ile yapan Namlı, 19 Temmuz'da yaptığı paylaşımda programdan ayrıldığını açıklarken sebebini paylaşmadı.

Hakan Ural ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Namlı, "Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir Kanal D ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm @hakanuralofficial ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene... O yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor

Ne kadar teşekkür etsem az…

Programımızın her gününde ben sizin bana olan sevginizi hep hissettim. Benim sevgimin de size ulaştığını umuyorum. Sizlerle beni buluşturan işimi de, sizi de çok seviyorum!