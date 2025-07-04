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        Haberler Yaşam Nemrut'ta ayı yavrularıyla sofraya oturdu... Belgesel ayağına geldi!

        Nemrut’ta ayı ve 2 yavrusu, belgesel ekibinin kurduğu sofrayı dağıttı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarına belgesel çekimi yapan ekip, bozayı ve 2 yavrusunun üzerlerine gelmesiyle bölgeden uzaklaştı. Ekip o anları cep telefonu ile görüntüledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:52
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        Yavrularıyla sofrada! Belgesel ayağına geldi
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        Mavi ve yeşilin tonlarını bünyesinde barındıran, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son zamanlarda bölgede yaşayan ve insanların sık sık elle beslediği bozayılarla gündeme geliyor.

        Bölgede her geçen gün sayıları artan bozayılar, yiyecek bulabilmek için piknik yapanların çevresine geliyor.

        Dün de belgesel çekimi için bölgeye giden 4 kişiden oluşan ekip, anne ve ayı 2 yavrusu ile karşılaştı. Bir anda panikleyen ekip, kurdukları piknik sofrasını bırakıp, bölgeden uzaklaştı.

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        Ekibin yönetmeni Atilla Görür, "Nemrut'a belgesel çekimleri için geldik. Kampımızı kurduk ve burada soframızı kurup bir şeyler yemek istedik. Tam da o sırada ayı saldırısına uğradık. Anne ve 2 yavru ayı bize doğru saldırmaya başladı. Maalesef kampımızı terk etmek zorunda kaldık. Bütün malzemelerimizi dağıttılar, bizi yanaştırmadılar. Ama çok şükür bizlere zarar vermediler. Bizler kaçınca bizden vazgeçtiler" dedi.

        Olay sonrası bölgeden ayrılan belgesel ekibi, o anları da cep telefon kamerasına çekti.

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        #ayı ve yavruları
        #nemrut
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