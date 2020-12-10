Neslihan Yeldan: 17 yaşından beri benim hayalim

"17 yaşından beri benim hayalim" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Neslihan Yeldan, önceki gün Karaköy'de objektiflere yansıdı. 51 yaşındaki Yeldan, fotoğraf çekimi için otele geldiğini söyledi.

Yeni markası hakkında konuşan Yeldan, "Kadın girişimci markası. Logodaki taç kraliçe gibi hisseden kadınlar için konuldu oraya. Çalışan, didinen, çocuk bakan, ev işi yapan, yaratan, hayata sevdiklerine ve kendine güzel bakan hemcinslerim için. Bütün güçlü kadınlar ve içlerindeki kraliçelere bu marka" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, takipçilerinin de tarzını sevdikleri için marka oluşturmasını desteklediğini ifade etti. Yeldan, konuyla ilgili şunları söyledi:

17 yaşıma kadar moda tasarımcısı olmak isteyen bir genç kızın hayallerinin, yıllar sonra küçük çapta gerçekleşmesi diyelim. Yol beni oyunculuğa götürdü ama garip bir şekilde bu kısıtlı zamanlar genç kızlık hayallerime ulaştırdı. Biraz gecikmeli de olsa düşlerime ulaşıyorum.