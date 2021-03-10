"BENİ YAKALADINIZ"

"Yemek molamda beni yakaladınız" diyerek, muhabirlere takılan ünlü oyuncu, "Yeni projeler için görüşmeler, toplantılar sürüyor. Bu ara bir yoğunluk var. Fotoğraf çekimim ve sergilerim de devam edecek" şeklinde konuşmuştu.