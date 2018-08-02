Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan yeniden Amerika'da

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz gün yeniden Amerika'ya gitti. Hülya Koçyiğit de torununun yanında. Çünkü Neslişah Alkoçlar hamileliğinin 8'inci ayında. Çift, yakında kızını kucağına alacak