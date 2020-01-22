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Netanyahu'dan Arap ülkeleriyle 'tarihi barış' vaadi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama" vaadinde bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
AA

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin seçim kampanyasını başlattı.

Netanyahu kampanya kapsamında yaptığı konuşmada, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama", "ABD ile bir savunma ittifakı kurma" ve "İran'ı nihai olarak dizginleme" vaadinde bulundu.

Ürdün Vadisi'yle ilgili de konuşan Netanyahu, "Hiç vakit kaybetmeden Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyinde egemenliğimizi ilan edeceğiz, bir erteleme ya da Ahmed et-Tıybi'nin (Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili) vetosu olmaksızın bunu yapacağız." dedi.

AA'nın haberine göre; Netanyahu, "Hiçbir Yahudi yerleşim birimini boşaltmamakla kalmayacak bilakis bu bölgelerin tamamında; Gush Etzion, Ma'ale Adumim, Ariel ve diğer yerleşim birimlerinde İsrail kanunlarının uygulanmasını sağlayacağız." ifadesini de kullandı.

İsrail'in, Mısır ve Ürdün dışında hiçbir Arap ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını vadetmişti.

Dün partisinin kurmaylarıyla Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne giden Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini söylemişti.

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