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Netanyahu'dan İran'a nükleer malzeme gizleme suçlaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) yaptığı konuşmada, İran'ı başkent Tahran'da "gizli" bir depoda nükleer malzeme gizlemekle suçladı. Netanyahu uydudan çekilmiş fotoğrafları Genel Kurul'a gösterdi

28.09.2018 - 00:20 | Güncelleme: DHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,  73. BMGK'de yaptığı konuşmasının büyük bölümünde İran'ı hedef aldı.

İran yönetimi ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında arasında 2015'te imzalanan, daha sonra Trump yönetiminin çekildiği nükleer anlaşmaya kendi güvenlikleri ve gelecekleri için karşı çıktıklarını belirten Netanyahu, anlaşmanın temel bir "yalana" dayandığını iddia etti.

Tahran'da nükleer malzeme "gizlenen" yeni bir depo tespit ettiklerini ileri süren Netanyahu, söz konusu depoya ait uydudan çekilmiş fotoğrafları Genel Kurula gösterdi.

Bu depoya ait bilgileri ilk defa kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Netanyahu, bu yere ait bilgileri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve bazı istihbarat servislerine ilettiklerini belirtti.

Netanyahu, nisan ayında İran'ın nükleer arşivine ait olduğunu iddia edilen belgeleri ortaya çıkardıklarını hatırlatarak, UAEA'nın bu konuda harekete geçmediğini belirterek kurumu eleştirdi.

Ele geçirdikleri "İran'ın nükleer arşivi" ve bugün açıkladığı "gizli nükleer deponun" İran'ın nükleer programından vazgeçmediğinin kanıtı olduğunu ileri süren Netanyahu, "İran, nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçmedi. Hepiniz İran'ın bu hedeften vazgeçmeyeceğine emin olabilirsiniz." dedi.

Netanyahu, kendisinden önce kürsüye çıkan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yahudi Ulus Devlet" yasasının ırkçı bir yasa olduğu ve İsrail vatandaşı Filistinlilere karşı ayrımcılığı meşrulaştırdığı yönündeki eleştirilerinin "mantıksız" olduğunu savundu.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin de diğer İsraillilerle aynı haklara sahip olduğunu iddia eden Netanyahu, "İsrail'in ırkçılıkla suçlanması utanç verici." diye konuştu.

 

 

 

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