Netflix abonelik fiyatları 2025: Zam sonrası Temel, Standart ve Premium Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL?
Netflix zammı 2025 son dakika haberleri arasında yerini aldı. Dijital yayın platformu Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi. Temel, standart ve premium olmak üzere 3 farklı plan seçeneğine sahip olan platformun abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26.66 oranında zam yapıldı. Zam sonrası kullanıcılar yeni fiyat listesini araştırmaya başladı. Peki, temel, standart ve premium Netflix abonelik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, Zamlı Netflix üyelik ücretleri 2025...
Netflix'e zam mı geldi, abonelik fiyatları ne kadar oldu soruları gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı paket ile hizmet veren platformun abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26.66 oranında artış yapıldı. Zam sonrası temel, standart ve premium paket fiyatları kullanıcılar tarafından araştırmaya başladı. Peki, temel, standart ve premium Netflix üyelik ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, 2025 Netflix abonelik fiyatları…
NETFLİX’E ZAM GELDİ
Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’deki abonelik fiyatlarına zam yaptı. Platformun üyelik ücretlerine ortalama yüzde 26.66 oranında artış yapıldı.
Netflix'in resmi internet sitesinde de fiyatlar güncellendi. Böylece Temel, Standart ve Premium paket fiyatları arttı.
NETFLİX ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Zam sonrası temel plan 189,99 TL’ye, standart plan 289,99 TL’ye, premium plan 379,99 TL’ye yükseldi.
ZAMLI NETFLİX ABONELİK FİYATLARI 2025
Temel Plan
Önceki Fiyat: 149,99 TL
Yeni Fiyat: 189,99 TL
Standart Plan
Önceki Fiyat: 229,99 TL
Yeni Fiyat: 289,99 TL
Premium Plan
Önceki Fiyat: 299,99 TL
Yeni Fiyat: 379,99 TL
NETFLİX PLAN DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki adımları uygulayarak Netflix planınızı değiştirebilirsiniz:
Bir tarayıcıda Planı Değiştir sayfasına gidin. Henüz açmadıysanız oturum açmanız gerekebilir.
İstediğiniz planı seçtikten sonra Devam Et veya Güncelle öğesini seçin.
Planınızı değiştirme seçeneğini görmüyorsanız aşağıdaki "Planı değiştiremiyorum" başlıklı bölüme bakın.
Değişikliği Onayla veya Onayla öğesine dokunun ya da tıklayın.
Daha yüksek fiyatlı bir plana geçtiğinizde bu değişiklik hemen geçerli olur. Böylece eklenen tüm özelliklerin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Netflix ön ödemeli bir hizmet olduğu için faturalama tarihiniz, son yaptığınız ödemenin bakiyesine göre değişecektir.
Daha düşük ücretli bir plana geçtiğinizde bu değişiklik, sonraki faturalama tarihinizden itibaren geçerli olur. Daha yüksek ücretli planın özelliklerini o zamana kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.