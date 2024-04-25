Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar Neva isminin anlamı nedir? Neva ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Neva isminin analizi

        Neva isminin anlamı nedir? Neva ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Neva isminin analizi

        Anne ve babaların doğum öncesi en heyecan duyduğu süreçlerden biri de çocuğa isim verme sürecidir. Bu heyecan verici karar, her anne baba için özel ve hassastır. Ebeveynler, çocuklarının hayat boyu taşıyacağı ismi seçerken birçok analiz ve araştırma yapar. Bebeğin isminin soy isimle uyumlu olmasının yanı sıra harf analizi, özellikleri ve dindeki yeri de bir ebeveyn için önemlidir. Peki Neva ne demek? İşte Neva ismi ile ilgili merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neva isminin anlamı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kız bebek isimleri arasında dikkat çeken ve son dönemlerde sosyal medyada popüler olan Neva ismi, anlamının güzelliği ve kulağa hoş gelmesiyle dikkat çekicidir. Siz de bebek bekleme sürecindeyseniz ve kızınıza en çok yakışan o ismi ararken Neva ismini değerlendiriyorsanız bu ismin anlamını ve detaylarını okumaya devam edebilirsiniz. Çocuğa Neva adını koymak dinen caiz midir? Neva Kur’an’da geçiyor mu? İşte yanıtı….

        NEVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

        Neva isminin anlamı olumlu ve pozitif kavramlara karşılık gelir. Neva adının anlamı kadar kökeni de son derece önemlidir. Birden fazla anlama sahip isimler arasında bulunan Neva, Farsça ve Arapça kökenli olmasıyla bilinir. Bu ismin Türk dilinde ise iki anlamı vardır. İşte Neva isminin anlamları;

        REKLAM
        • Ses, name ve ahenk (Türkçe’de)
        • Klasik Türk müziğinde makam adı
        • Çekirdek (Arapça’da)
        • Zenginlik
        • Mutluluk
        • Ferahlık
        • Kudret ve güç

        NEVA İSMİ ÖZELLİKLERİ

        Son derece olumlu anlamlara sahip olan Neva adı, ismini verdiği kişilere; sanatsal, yaratıcı, üretken, hayalperest ve içe dönük özellikler verir. Bu kişiler, aynı zamanda düzenli ve planlı yaşamayı da severler. Özgürlüklerine engel olarak görünen her unsuru ortadan kaldırmaya odaklı olan bu insanlar, eğlenmekten ve sosyalleşmekten oldukça keyif alır. Hatta bu kişilerin sosyal ortamlarda liderlik yönünü ortaya çıkardığı da görülür. Bir ortama girildiklerinde hızlıca fark edilebilir ve sevilebilirler.

        REKLAM

        NEVA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Ebeveynler için çocuklarına koydukları isimlerin dinen caiz olup olmadığı da önemlidir. Bu nedenle arama motorlarında aratılan soruların başında “Neva Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu vardır. Bu isim Arapça kökenli olduğu gibi kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de yer alır. Neva, En’am Suresi 95. Ayetinde geçer. Burada anlamı “çekirdek” olarak geçer.

        En'am Suresi 95. Ayet:

        'İnna(A)llâhe fâliku-lhabbi ve-nnevâ(s) yuḣricu-lhayye mine-lmeyyiti vemuḣricu-lmeyyiti mine-lhayy(i)(c) żâlikumu(A)llâhu feennâ tu/fekûn(e)'

        En'am Suresi 95. Ayet Meali:

        'Şüphesiz Allah, tohumu ve çekirdeği çatlatandır, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde (haktan) nasıl dönersiniz!'

        REKLAM

        NEVA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Peki Neva isminin analizi nedir? Bir ismin harflerine yönelik yapılan karakter analizleri birçok anne babanın dikkatini çeker. Bu yaklaşımda isimdeki her harfin anlamı incelenir. Ayrıca harflerin tınısı ve kişilere hissettirdikleri de bu analiz tipinin bir parçasıdır. İşte Neva adının harf analizi;

        • N: Bu harfin çağrıştırdıkları daha çok sağduyudur. Ayrıca bu harfin cesareti sembolize ettiği de bilinir. Tüm bunlar göz önüne alındığında bu kişilerin cesaretli ve sağduyulu olma ihtimali vardır.
        • E: Alfabenin sesli harflerinden biri olan E, güçlü bir hayal gücünü ve sanatsal gücü ifade eder. Bu kişilerin daha çok içe dönük olmaya meyilli olduğu da söylenebilir.
        • V: Detaycılığı sembolize eden V harfi, bu harfin olduğu isimli insanlara bir tık mükemmeliyetçi özellik katabilir.
        • A: Alfabenin ilk harfi olan A ise lider gücün temsili olarak kabul edilir. Bu harfi taşıyan isimlerdeki kişilerde hakimiyet isteği oldukça yüksektir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor