Neva isminin anlamı nedir? Neva ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Neva isminin analizi

Kız bebek isimleri arasında dikkat çeken ve son dönemlerde sosyal medyada popüler olan Neva ismi, anlamının güzelliği ve kulağa hoş gelmesiyle dikkat çekicidir. Siz de bebek bekleme sürecindeyseniz ve kızınıza en çok yakışan o ismi ararken Neva ismini değerlendiriyorsanız bu ismin anlamını ve detaylarını okumaya devam edebilirsiniz. Çocuğa Neva adını koymak dinen caiz midir? Neva Kur’an’da geçiyor mu? İşte yanıtı….

NEVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Neva isminin anlamı olumlu ve pozitif kavramlara karşılık gelir. Neva adının anlamı kadar kökeni de son derece önemlidir. Birden fazla anlama sahip isimler arasında bulunan Neva, Farsça ve Arapça kökenli olmasıyla bilinir. Bu ismin Türk dilinde ise iki anlamı vardır. İşte Neva isminin anlamları;

REKLAM Ses, name ve ahenk (Türkçe’de)

Klasik Türk müziğinde makam adı

Çekirdek (Arapça’da)

Zenginlik

Mutluluk

Ferahlık

Kudret ve güç NEVA İSMİ ÖZELLİKLERİ Son derece olumlu anlamlara sahip olan Neva adı, ismini verdiği kişilere; sanatsal, yaratıcı, üretken, hayalperest ve içe dönük özellikler verir. Bu kişiler, aynı zamanda düzenli ve planlı yaşamayı da severler. Özgürlüklerine engel olarak görünen her unsuru ortadan kaldırmaya odaklı olan bu insanlar, eğlenmekten ve sosyalleşmekten oldukça keyif alır. Hatta bu kişilerin sosyal ortamlarda liderlik yönünü ortaya çıkardığı da görülür. Bir ortama girildiklerinde hızlıca fark edilebilir ve sevilebilirler.

REKLAM NEVA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Ebeveynler için çocuklarına koydukları isimlerin dinen caiz olup olmadığı da önemlidir. Bu nedenle arama motorlarında aratılan soruların başında “Neva Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu vardır. Bu isim Arapça kökenli olduğu gibi kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de yer alır. Neva, En’am Suresi 95. Ayetinde geçer. Burada anlamı “çekirdek” olarak geçer. En'am Suresi 95. Ayet: 'İnna(A)llâhe fâliku-lhabbi ve-nnevâ(s) yuḣricu-lhayye mine-lmeyyiti vemuḣricu-lmeyyiti mine-lhayy(i)(c) żâlikumu(A)llâhu feennâ tu/fekûn(e)'

En'am Suresi 95. Ayet Meali: 'Şüphesiz Allah, tohumu ve çekirdeği çatlatandır, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde (haktan) nasıl dönersiniz!' REKLAM NEVA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR? Peki Neva isminin analizi nedir? Bir ismin harflerine yönelik yapılan karakter analizleri birçok anne babanın dikkatini çeker. Bu yaklaşımda isimdeki her harfin anlamı incelenir. Ayrıca harflerin tınısı ve kişilere hissettirdikleri de bu analiz tipinin bir parçasıdır. İşte Neva adının harf analizi;