NEVRUZ NEDİR?

Kelimenin aslı eski Farsça dilinden gelmektedir ve yeni gün/günışığı anlamına gelmektedir. Nevruz kelimesi ilk defa ikinci yüzyılda Pers kaynaklarında kullanılmıştır. İran ve Bahai takvimlerinde yılın ilk günü olarak bilinen Nevruz kelimesi, günümüz İran'ında İslami bir köken olmasa da bir şenlik olarak kutlanmaktadır. Medeniyetler arasında tarih farklılığı gösterebilen Nevruz, birbirine yakın ve çeşitli tarihlerde kutlanmaktadır.

Nevruz Bayramı, medeniyetler arasında farklı zaman dilimlerinde kutlanmaktadır. Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen 22 Mart veya 23 Mart'ta kutlanmaktadır. Astrolojik olarak ise Nevruz günü olan 21 Mart, burçlar çizelgesinde ilk sırada yer alan Koç burcunun başlangıç günüdür.