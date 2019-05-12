Niğde'de bir kadın, aralarında husumet bulunan bir kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Kızılca köyündeki evinin yakınında bulunan tarlada çalışan Hülya G., aralarında husumet bulunan Salim Mutlu, Devlet Mutlu ve Hatice Mutlu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Hülya G., evden getirdiği av tüfeğiyle Salim, Devlet ve Hatice Mutlu'ya ateş etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Devlet Mutlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hatice ve Salim Mutlu'nun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, şüpheli Hülya G.'yi olayda kullandığı ruhsatlı av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.