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Nijerya'da silahlı saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da silahlı saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da silahlı saldırı: 20 kişi hayatını kaybetti
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AA

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Dansadau pazarında ve Aruwan-Tofa bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırılarda 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

"UÇUŞA YASAK BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Buhari, Zamfara eyaletine 6 bin asker sevk ederek, silahlı kişilerin teslim olması için 2 ay süre vermişti.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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