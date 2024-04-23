Nijeryalı satranç ustası Onakoya ve rakibi satranç maratonunda rekor kırdı

Afrika basınındaki haberlere göre, 29 yaşındaki Onakoya ve Martinez, New York kentindeki Times Meydanı'nda 60 saat boyunca satranç oynadı. Oynanan her saat için 5'er dakika mola veren ikili, başlangıçta 58 saat olarak belirlenen süreyi uzatarak 60 saate tamamladı.