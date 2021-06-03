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Nikaragua polisi çarşamba günü, muhalefet lideri Cristiana Chamorro’yu evine baskın yaparak tutukladı. Geçtiğimiz gün, yaklaşan seçimler öncesi savcılık muhalefet adayının ihraç edilmesini istemişti.

Seçim öncesinde siyasi bir savaşı tırmandıran son gelen tutuklamaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı, Antony Blinken, Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Muhalefet adayının, Nikaragua Başkanı Daniel Ortega’ya rekabet etmesi için tüm yolların kapatılmaya çalıştığını söyleyen Blinken, "Ortega'nın özgür ve adil seçimlerden duyduğu korkuyu yansıttığını" söyledi.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 2, 2021

Bu yıl yapılacak seçimlerde Nikaragua Başkanı Daniel Ortega’nın en önemli rakibi Cristiana Chamorro. Chamorro’nun devlet başkanlığı adaylığı ülkedeki iktidar tarafından tehlike olarak görülüyor.

Polis, muhalefet liderinin gazeteci kardeşini de ev hapsine aldı ve başkent Managua'daki mülküne baskın düzenledi.

Polis baskını, adli makamlar tarafından muhalefet liderinin kara para aklama ve diğer suçlardan tutuklanmasını isteyen savcılardan geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi ise bu iddiaların asılsız olarak Ortega'yı eleştirenlere yönelik üretildiğini söyledi.

Ülkede düzenlenecek seçimlerde Başkan Daniel Ortega’nı karşısındaki muhalefet lideri hükûmetin kendisi hakkında kara para aklama soruşturmasını başlatmasının ardından Nikaragua Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılmıştı.

Nikaragua’nın en büyük gazetesi La Prensa’nın 66 yaşındaki Başkan Yardımcısı’nın da tutuklanabileceği aktarıldı.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua’nın muhalefet adayı 1990 seçimlerinde Nikaragua Başkanı Ortega’yı iktidardaki ilk görevinden sonra deviren Violeta Chamarro’nun kızı.