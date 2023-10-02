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        Haberler BBC Bilim Nobel Tıp Ödülü, mRNA teknolojisini geliştiren bilim insanlarına verildi

        Nobel Tıp Ödülü, mRNA teknolojisini geliştiren bilim insanlarına verildi

        Nobel Tıp Ödülü, bazı Covid aşılarında kullanılan mRNA teknolojisini geliştiren bilim insanları Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 02.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:28
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        Nobel Tıp Ödülü, mRNA teknolojisini geliştiren bilim insanlarına verildi
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        BBC TÜRKÇE

        Alfred NobelGetty Images

        Nobel Tıp Ödülü, bazı Covid aşılarında kullanılan mRNA teknolojisini geliştiren bilim insanları Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi.

        Daha önce deneysel olan mRNA teknolojisi, pandemi sırasında Covid aşısı olarak dünya çapında milyonlarca insana uygulandı.

        Ödülü kazanan bilim insanları 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünü paylaşacak.

        Ekim ayı içinde Fizik, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi dallarında da Nobel ödülleri sahiplerini bulacak.

        Nobel Tıp Ödülü'nü geçen yıl insanın evrimi konusundaki çalışmaları nedeniyle paleogenetik biliminin kurucularından Svante Paabo kazanmıştı.

        Paabo'nun çalışmaları, insanın evrimsel tarihinde yeryüzüne nasıl yayıldığını keşfetmeye yardımcı oldu.

        Ödülün miktarı İsveç kronunun değer kaybetmesi nedeniyle ödül miktarı bu yıl 1 milyon kron artırıldı.

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