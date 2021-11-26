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Noel nasıl kutlanır? İşte Noel bayramı ritüelleri

Yeni seneye sayılı günler kala dünyanın pek çok yerinde Noel heyecanı da başladı. Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'de yapılacak ritüeller ve Noel kutlamaları her yıl en çok merak edilen konular arasına yer alıyor. Noel nasıl kutlanır? İşte Noel bayramı ritüelleri

Noel nasıl kutlanır? İşte Noel bayramı ritüelleri

Evlerin, sokakların hatta şehirlerin renk renk süslendiği, büyük ve bereketli sofraların kurulduğu Noel bayramı Hristiyan halkların çoğunda 25 Aralık'ta, Ermeni Kilisesi ve bazı Doğu Ortodoks Kiliselerinde 6 Ocak'ta kutlanıyor.

NOEL AĞACI SÜSLEME

Noel için yapılacak ilk şey bir ağaç süslemek olacaktır. Canlı ya da yapay bir küçük çam ağacı edinin. Ağacın dallarını ışıklarla, süslemelerle, çeşitli figürlerle süsleyin. Hediyelik eşya dükkânlarında ya da kırtasiyelerde Noel süsleri bulabilirsiniz. Noel ağacı için süslemelerde olabildiğince renkli ve ışıklı olmaya çalışın çünkü Noel'in büyüsü renkli ve ışıltılı olmasındadır. Baston şekerler, parlak ışık topları, ağacın tepesine yerleştirilen yıldız Noel ağacının ilk aklına gelen süslerdendir.

ŞÖMİNEYE ÇORAP ASIN

Noel kutlayan toplumlarda Noel babanın Noel gecesi ev ev dolanıp çocuklar için hediye getirdiğine inanılır. Bu yüzden Noel kutlayan toplumlarda şöminenin başına Noel babanın çocuklara getireceği hediyeler için büyük kumaş çoraplar asılır. Eğer evinizde şömine yoksa çorapları merdiven korkuluğuna ya da televizyon konsoluna da asabilirsiniz.

EVİNİZİ IŞIKLARLA SÜSLEYİN

Noel süslemesini evinizin dışına taşımalısınız. Noel'in ışıkları sadece evlerin içine özgür değildir. Kapılarınızı, evlerinizin çatısını, bahçenizdeki haberleri de ışıklarla süsleyebilirsiniz.

NOELE ÖZEL YEMEKLER YAPIN

Noel'in en önemli şeylerinden biri de büyük Noel sofralarıdır. Kutlamalar için ikram edilecek Noel kurabiyeleri ve Noel'le ilişkilendirilmiş yemekler pişirin. Baston şeker, kardan adam ve yıldız şeklinde zencefilli kurabiyeler Noel lezzetlerindendir. Bunun yanında kütük pasta, meyveli kek veya elmalı turta da Noel lezzetler arasında sayılır.

NOEL KARTLARI

Yaşadığınız yerden uzakta olan akrabalarınıza, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize Noel kartları gönderebilirsiniz.

NOEL HEDİYELERİ

Sevdiklerinize Noel hediyeleri alabilir, onları sevdiğinizi hissettirecek küçük anlar yaratabilirsiniz.

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