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Noter çalışma saatleri! Noterler saat kaça kadar açık?

Hemen hemen herkesin, bireysel hakların güvence altına alınmasını sağlamak ve ortaya çıkan anlaşmazlık durumlarının hakça çözülmesini sağlamak adına resmi işlemlerini gerçekleştirmek için en az bir kere işinin düştüğü noterlerin çalışma saatleri merak edilerek araştırılıyor. Peki, Noter saat kaçta açılıyor? Noter saat kaçta kapanıyor? İşte Noter 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.

Noter çalışma saatleri

Noter, noterlik mesleğini yapan kişidir ve noterlik ise bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve ayrıca kanunlarla belirlenen farklı görevleri de yaparlar. Bölge olarak her asliye mahkemesi ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmek için yetkilendirilmiş bir noterlik kurulur. Yapılması kanunla başka herhangi bir makam, merci ya da şahsa verilmemiş olan her türlü hukuki işlemleri düzenleme yetkisine sahip olan noterlere bu topraklar üzerinde yaşayan neredeyse her vatandaşın bir kere de olsa yolu düşmüştür. Bu sebeple Noter saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken Noter saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde noterlerde işlem yapmak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.

Noter Çalışma Saatleri Nedir?

Noterler sabah hafta içi her gün sabah 09:00'da açılarak mesaiye başlıyor ve 1 saatlik öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, akşam saat 17:00'ye yoğun şubelerde ise duruma göre 17:30’a kadar devam ediyor.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Noter Çalışma Saatleri Nedir?

Corona tedbirleri kapsamında Noterler çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın hizmet vermeye devam ederken, corona virüs önlemleri kapsamında bir gün tek sayılı bir gün çift sayılı olanlar çalışacak şekilde hizmet verdiler.

Noter Öğle Saati Açık mı?

Noterlerde öğle arası personelin yemek ihtiyacını karşılaması üzerine genellikle saat 12:30 ile 13.30 arasında yapılıyor ancak yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip saat 12:00 ile 13:00 arasında öğle molası da yapılabiliyor ve bu zaman aralığında noterler herhangi bir işlem kabul etmiyor yani kapalılar.

Noter Hafta Sonu Açık mı?

Noterler devlet daireleri oldukları için hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir ancak getirilen nöbetçi noter sistemi ile bu durumun önüne geçilmiştir. Buna istinaden nöbetçi noterlikler cumartesi ve pazar günleri sabah saat 10:00 ile 16:00 arasında hizmet vermektedir.

Noter Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Noterler resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda diğer kurumlar gibi kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

Noter İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Yönetmelik tarafından belirlenen şartları taşıyan her Türk vatandaşı noter olabilir. Türkiye Noterler Birliğine ve Adalet Bakanlığına Bağlıdır. Unvanı Bulunmaz

Sorumlu Kişi: Türkiye Noterler Birliği Üst Yönetim

Türkiye Noterler Birliği: Söğütözü Cad. No:4 Söğütözü 06510 ÇANKAYA ANKARA TÜRKİYE

Türkiye Noterler Birliği Telefonu: 0 312 218 80 00

Türkiye Noterler Birliği Faks Numarası: 0 312 218 80 41

İnternet Adresi: https://www.tnb.org.tr

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