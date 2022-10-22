Noter Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? Noter Olma Şartları Neler?

Noter nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? 0:00 / 0:00

Noter Nedir?

Noter nedir? diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bir kamu hizmeti olan noterlik mesleğini icra eden kişilere noter denmektedir.

Noter Nasıl Olunur?

Noter olmayı düşünenler ya da noterlik mesleğine ilgi duyanlar noter nasıl olunur? Diye merak etmektedir. Öncelikle noter olabilmek için hukuk fakültesi bitirmiş olmak gerekmektedir. Bunun dışında hukuk fakültesi mezunu olmak yeterli değildir mutlaka noterlik belgesi de almak gerekmektedir. Bu belgeyle beraber avukatlık stajı da tamamlanmış olmalıdır. Noterlik belgesi Adalet Bakanlığı’ndan alınmaktadır. Adalet bakanlığı noter alım ilanları aracılığıyla noter olabilmek mümkündür.

Noter Ne İş Yapar?

Noter ne iş yapar? Diye soranlara genel olarak onay ve belgelendirme işlerini gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.

Noter Olma Şartları Nelerdir?

Noter olmak şartları nelerdir? Diye merak edenler için sıraladık;

Hukuk fakültesi mezunu olmak şarttır.

C. vatandaşı olmak zorunludur.

23 yaştan küçük 50 yaştan büyük olmamak gerekmektedir.

Akli sağlığın tam yetkin olması gerekir.

Hakkında acizlik kararı çıkarılmış kişiler noter olamaz.

Erkeklerin askerliğinin tamamlamış veya muafsa ilgili belgeyi sunması gerekir.

Kamuyla ilgili herhangi bir kısıtlaması bulunmamak.

Adli sicil kaydının olmaması ve temiz olması.

Mahkemece avukat, noter, memur, savcı ve hâkim olmaktan men edilmemiş olmalıdır.

Noterliği küçük düşürebilecek davranış ve tavırlardan uzak durulması gerekmektedir.

Noter stajyerliği veya noter olmak dışında bir işi olmamak.

Kimler Noter Olabilir?

Kimler noter olabilir? Sorusunun yanıtı hukuk fakültesi mezunu olup noterlik belgesi olan ve stajını tamamlamış olan kişiler noter olabilir şeklindedir.

Noter Olmak İçin Kaç Yıl Avukatlık Yapmak Gerekir?

Noter olmak için kaç yıl avukatlık yapmak gerekir? Diye merak edenlere en az dört yıl avukatlık yapmak gerektiğini söyleyebiliriz.

Noterlik Belgesi Nasıl Alınır?

Noterlik belgesi nasıl alınır? Diye merak edenler için sıraladık;

Adli sicil kaydı belgesi almak,

Nüfus cüzdanının fotokopisi,

Hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösteren belgenin aslı ve noter onaylı sureti,

4 tane renkli ve vesikalık fotoğraf,

Noterliği sürdürmesine herhangi bir engel olmadığını gösteren tam bir sağlık raporu. Bu raporda zihinsel anlamda da sorun olmadığı gösterilmelidir.

Noterlik belgesinin verilmesi ile ilgili “Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne” yazılmış olan ıslak imzalı dilekçe. Bu dilekçede ayrıntılı e-posta adresi, telefon numarası, ikamet adresi de bulunmalıdır.

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 7. maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. Bentlerinde bulunan yasakların kendine olmadığıyla ilgili ayrıntılı imzalı beyanname de dilekçeye mutlaka eklenmelidir.

“Türkiye Barolar Birliğinden”, noterden ya da ilgili barodan “Avukatlık ruhsatnamesinin” onaylanmış örneğinin alınması gerekmektedir.

Noterliğe başvuracak kişinin kaydı bulunduğu barodan alacağı kendisiyle alakalı herhangi bir disiplin tatbikatının bulunmadığını gösteren belge de eklenmelidir.

Noterlik başvurusu öncesinde herhangi bir yerde çalışmış ya da çalışıyorsa ayrıntılı çalışma hizmet belgesinin dökümü. Ayrıca bununla beraber çalıştığı süreçte herhangi bir disiplin suçu işlemediğinin gösterildiği belge de bulunmalıdır.

Bütün bu belgelerle beraber yapılacak başvuru sonrasında yapılacak incelemenin ardından noterlik belgesi alınır. Önemli olan belgelerin tam olmasıdır.