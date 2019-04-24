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Yardımcısıyla birlikte mağazaları gezen Yerlitaş, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince telaşa kapılıp çantasından güneş gözlüğünü çıkardı. Alışverişten sonra hastaneye geçeceğini belirten modacı, "Neredeyse her gün tedavim oluyor. Günlerimi atölyede geçiriyorum. İkinci ameliyatımı olalı bir buçuk ay oldu. Az dostlarım, güzel dostlarım var. Kimseye kırgınlığım yok. Önce ailem, sonra dostlarım" ifadelerini kullandı.