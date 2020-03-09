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Ünlü astrolog Nuray Sayarı birkaç gün önce eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve uzun bir süredir aldatıldığını anlatarak katıldığı bir programda içini dökmesi çok konuşuldu.

İkilinin, boşanma davası bugün görüldü. 31 yıl önce Nuray Sayarı ile dünyaevine giren Aşkın Sayarı, 2. sayfa kameralarına konuşarak, darp iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

Kendisi de söyledi orada merdivenlerden düştü. Darp ettiğini söylüyor. Hala aynı yerdeyiz herhalde biz. Merdivenlerden düştü. Başka bir şey yok ki. Öyle bir şey de yok yani. O gün yemekten çıktık. Merdivenlerden düştü. Ayağı takıldı, merdivenlerden düştü.

"DÜKKANIMA YÜZLERCE BAYAN GİRMİŞTİR"

Sayarı, eşini aldatmadığını belirterek "Yok, onlar asılsız. Dükkanıma yüzlerce bayan girmiştir. Nuray hanım için de geçerli. Nuray hanım da sahibi. Nuray hanımda danışmanları arasında erkek var böyle mi düşünmek lazım. Yok öyle bir şey" dedi.