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Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, nereli? İşte Nursel Köse hayatı, dizileri ve filmleri...

Televizyon dünyasının tanıdık simalarından Nursel Köse'nin hayatı ve oynadığı diziler araştırılmaya başladı. En son Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza'da seyirci karşısına çıkan Nursel Köse, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki, Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, nereli? İşte Nursel Köse hayatı, dizileri ve filmleri...

Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, nereli? İşte Nursel Köse hayatı, dizileri ve filmleri...

Katıldığı bir programda, Paramparça dizisinden rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medya gündemine oturan Nursel Köse araştırılıyor. Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Nursel Köse'nin hayatı merak ediliyor. Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, nereli? İşte Nursel Köse hayatı, dizileri ve filmleri...

NURSEL KÖSE KİMDİR?

29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Köse, 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gitti. Öğrenciyken aynı zamanda; oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik yaptı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak Türk ve Alman Off tiyatrolarında sahne alırken, mimarlık alanında kariyer yapmaya devam etti. Ayrıca birçok gençlik ve çocuk oyunlarını sahneledi.

1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı. 1992-2007 yılları arasında Almanya'da turneler yaptı

2009 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Bahçemdeki Ayı" adlı oyunda başrol oyuncusu olarak rol aldı.

Sinemadaki ilk rolü, Hark Bohm'un yönetmenliğindeki 1988 yılı Alman yapımı Yasemin filminde oldu. 2001 yılında Buket Alakuş'un ödüllü filmi Anam'da başrol karakter "Anam" ile uluslararası üne sahip oldu. Daha sonra "Savannah","Kebab Connection" ve "Eine andere Liga (Başka Bir Lig)" sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Die Familienanwältin (Aile Avukatı)", "Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar İçin Türkçe)", "Bölge 40", "SOKO Köln" dizilerinde bazen Arap, bazen Fars, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

2007 yılında Yaşamın Kıyısında adlı Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60. Cannes Film Festivali, 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman filmi olarak Oscar Ödülleri‘ne aday oldu.

Köse, Yaşamın Kıyısında filmindeki oynadığı "Yeter" karakteriyle 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ve 1. Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı.

Feo Aladağ yapımı “Die Fremde (Ayrılık)", "Mordkommission Istanbul (Boğazda Cinayet Masası)", "Tatort (Olay Yeri)'da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı.

2009'da Semir Aslanyürek'in yazdığı ve yönettiği "7 Avlu", 2011'de Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "72. Koğuş", 2012'de Züli Aladağ'ın yönettiği "300 Worte Deutsch (300 Almanca Kelime)", 2013'te Kutluğ Ataman'ın yönettiği "Kuzu" ve Erhan Güleryüz'in yazdığı, yönettiği, oynadığı ve bestesini yaptığı "İçimde Akan Nehir" adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Nursel Köse 2013 yılında "Enkaz" adlı kısa filmi yazdı ve yönetti.

Nursel Köse’nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR RADIO 5 tarafından üretildi.

NURSEL KÖSE DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema

YılYapımRolNotlar
1988YaseminEmine
2001AnamAnam
2003Une grande fille comme toiTV filmi
SavannahFrau DubonnetTV filmi
2004Kebab ConnectionHatice, İbo'nun Annesi
2005Eine andere Liga(Başka Bir Lig)Hayats Chefin
2007Yaşamın KıyısındaYeter Öztürk
20097 AvluZarife
2010Die Fremde(Ayrılık)Gül
2011KardelenHatice
72. KoğuşKuru Nedime
MerhabaAunt MineKısa film
Anduni - Fremde Heimat(Anduni - Yabancı Ev)
2012Dedeler En İyisini BilirMakbuleKısa film
Gassal(Gazlı)Kısa film
2013300 Worte Deutsch(300 Almanca Kelime)Aunt Damla
2014KuzuSafiye
2015Unterm Radar(Radarın Altında)AmiraTV filmi
İçimde Akan NehirSuna
2016Propaganda 2
Kaçma BiraderZüleyha
2017Die Hölle(Cehennem)Hande
Ein Fisch namens Liebe(Aşk Denen Bir Balık)Fatma ÇillerTV filmi
2018Eski Köye Yeni Adet
2019Ölü YatırımNurhayat

Televizyon (Dizi)

YılYapımRolNotlar
2004SOKO KölnAische Ceman
2005Sessiz GeceAylin
2006KöprüGazete Patronu Saliha Hanım
2007Kreuzfahrt ins Glück(Mutluluğa Yolculuk)Leyla Güneş2015 yılında konuk oyuncu olarak katıldı.
Türkisch für Anfänger(Yeni Başlayanlar İçin Türkçe)Gülcan Süleyman
Kavak YelleriNur Seven
Kartallar Yüksek UçarMebrure
Die Familienanwältin(Aile Avukatı)Frau Yılmaz
2008Kalpsiz AdamMeliha
Tatort(Olay Yeri)Immobilienmaklerin
Großstadtrevier(Metropol Alanı)
2009Mordkommission Istanbul(Cinayet Masası İstanbul)Yelda Akdamar
Kış Masalı
2010Çok Güzel Hareketler Bunlar
2011Al YazmalımMaryamhan
2012Kötü YolBedia
München 7(Münih 7)Ayşe Armut
2014ParamparçaKeriman Akçatepe
2018AvluKudret Öztürk
2019GüvercinKevsa
2021Arızaİhtiyar

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