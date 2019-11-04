O şoför 2 yıl önce psiko-testten geçmiş

Dün akşam Beşiktaş’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kağıthane-Kabataş seferini yapan özel halk otobüsü, güzergahı dışındaki otobüs durağına daldı, durakta bekleyen 14 kişi yaralandı. Otobüsün şoförü, kazanın ardından otobüsten elinde bıçakla indi, önüne çıkan 1 kişiyi yaraladı ve sonra da denize atladı. Şoför Necdet K. polis ekiplerince denizden çıkarıldı. Yaralılardan biri ne yazık ki hayatını kaybetti.

Bu olayın ardından elbette gözler özel halk otobüslerine çevrildi. Bu inanılması güç olayı gerçekleştiren sürücü nasıl oldu da otobüsün şoför koltuğuna oturabildi? Psikolojik testten, kontrolden geçmedi mi, bir şoför nasıl bıçak taşır, hiç mi denetim olmaz? İşte bu soruları Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık’a sordum...

2 YIL ÖNCE PSİKOTEKNİK TESTTEN GEÇMİŞ

Ovacık’ın verdiği bilgiye göre; dünkü kazayı yapan şoför 2008 yılında ehliyet almış, 2017’de de İETT’den sertifika alarak özel halk otobüsü şoförlüğü yapmaya başlamış. Sertifika alırken İETT’nin İkitelli garajında psikoteknik testten geçmiş. 2017’de sertifika alırken sabıka kaydı da temizmiş. Göksel Ovacık’ın verdiği bu bilgiyi İBB yetkilileri de teyit etti.

Olay anı ile ilgili önemli tespitlerin yapılmasını sağlayacak araç içi kamerasının da çalışmadığı ortaya çıktı.

"İETT'DEN ÇOK CİDDİ UYARI ALDIK"

Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, şoförlerin refleksini, hızını, dikkatini, psikolojik durumunu ölçen psikoteknik testlerin 5 yılda bir tekrarlandığını söyledi: “Bu olayda özeleştiri yapıyoruz elbette. Henüz olayın nasıl meydana geldiğini anlayamadık. Şoför niye bıçakla indi, saldırdı, olay nasıl gelişti araştırılıyor. İETT yetkilileriyle de bu sabah toplantı yaptık. Çok ciddi bir uyarı aldık. Böyle bir olayın tekrarlanmaması için tüm tedbirleri alacağız.”

NİYE 5 YILDA BİR?

Göksel Ovacık, "Özeleştiri yapıyoruz" dedi ama artık bundan fazlasının yapılması lazım. Halk otobüsü şoförleri onlarca olaya, can kayıplarına neden oldu şimdiye dek ve ciddi hiçbir şey de yapılmadı bugüne kadar. Mesela psikoteknik test neden 5 yılda bir yapılıyor? Her gün İstanbul trafiğinde saatlerini geçiren şoförlerin çok sık aralıklarla bu testlerden geçirilmesi gerekir. Tabi şoförlerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi de gerekli. Bakalım bu olaydan sonra ne gibi adımlar atılacak. Takipçisi olacağız.