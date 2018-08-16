Havana'da yolda yürürken insanların iş yerlerinin, parkların, caddelerin bir köşesinde durmuş telefonlarına bakarken görmek mümkün çünkü internete belli yerlerde kısıtlı bir şekilde girebiliyorlar.

Sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaşmak, mail yollamak ya da haber okuyabilmek için Etecsa'dan, devlet tarafından yürütülen internete erişimi sağlayan kurum, belli bir para karşılığında kart alıp kısıtlı bir şekilde internete girebiliyorlar.

Küba hükümeti kablosuz internet bağlantısını yeni yeni denemeye başladı. Salı günü yapılan denemede 9 saatliğine internet herkes için ücretsizdi. Kısa bir süreliğine de olsa Küba vatandaşları internete yatak odalarından, mutfaklarından, arabalarından nereden isterlerse oradan girebildiler.

Bu durumun şaşkınlığını yaşayan kişiler sosyal medya hesaplarından duygularını dile getirdi. Hatta bir kişi twitter hesabından "İnanamayacaksınız ama bu tweeti telefonumdan atıyorum." diyerek hem mutluluğunu hem şaşkınlığını ifade etti.

Kablosuz internet denemesinin sonucunda vatandaşlar bağlantının çok yavaş olduğu söyledi. Küba hükümetinin bu hizmet için geç kaldığını düşünen vatandaşlar, tüm sorunlara rağmen ceplerinden internete erişebilmenin umut verici olduğunu dile getirdi.

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