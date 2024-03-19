Eski ABD Başkanı Obama'dan İngiltere Başbakanı Sunak'a sürpriz ziyaret Eski ABD Başkanı Obama, vakıf işleri için bulunduğu Londra'da İngiltere Başbakanı Sunak ile sürpriz bir şekilde bir araya geldi. En son en son Nisan 2016'da Downing Street'i ziyaret eden Obama, Sunak ile daha önce tanışmamıştı

Habertürk Giriş: 19.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL