Bugüne kadar obezitenin, kısırlık nedenlerinin başında geldiği biliniyordu. Çünkü bilim insanları, vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan erkeklerin baba olma konusunda güçlük çekeceğini söylüyordu. Ancak Nijeryalı bilim insanları, bunun böyle olmadığını ortaya çıkardı.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen’in verdiği bilgiye göre; Nijeryalı bilim insanları, 200 aşırı kilolu ve obez olan erkeklerin sperm parametrelerini 10 aydan fazla süreyle test ettiler. Spermlerin hız, sayı ve şekil açısından diğerlerine göre farklı olmadığını saptadılar.

Nijerya’daki Benin Üniversitesi’nde yapılan son araştırma, bilim insanlarını karşı karşıya getirdi.

Nijeryalı bilim insanları, araştırmanın sonuçlarını, Uluslararası Üreme Tıbbı (İnt.JRB) dergisinde de yayınladılar.

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