Obezitenin kökenleri: Kalıtsal olarak aileden mi geliyor yoksa çevresel faktörler mi etkili?

Dünyada her geçen gün daha fazla insanı etkileyen obezite, sağlıklı bir yaşamın önündeki en büyük engellerden biri haline geldi. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin obezite üzerindeki etkisi uzun zamandır tartışılan bir konu. Kimileri, aileden geçen genetik mirasın bu hastalığın en büyük nedeni olduğunu savunurken, diğerleri yaşam tarzı ve çevresel etmenlerin daha belirleyici olduğunu öne sürüyor. İşte konuya ilişkin detaylar...