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        Haberler Gündem Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj: Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin - Gündem Haberleri

        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj: Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin

        Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Partili milletvekillerine "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin" mesajı ilettiği öğrenildi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 05.03.2025 - 20:29 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:38
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        Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
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        Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. İmralı’dan gelen silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti’de yoğun bir toplantı trafiği yaşandı. Önce Parti Meclisi ve il eş başkanları, ardından MYK, son olarak da belediye eş başkanları ve milletvekilleri ile toplantılar yapıldı.

        EŞ BAŞKANLARDAN HASSASİYET UYARISI

        DEM Parti eş genel başkanlarının başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Edinilen bilgilere göre toplantıda eş genel başkanlar, vekillere ve belediye başkanlarına yürütülen sürecin hassasiyetine uygun bir dil kullanmaları yönünde talimat verdi. Sürece zarar verebilecek söylem ve davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

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        "BARIŞ ÜZERİNE SÖZ KURUN"

        Toplantıda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın milletvekillerine gönderdiği mesaj da aktarıldı. Öcalan’ın DEM Partili milletvekillerine “Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin ve anlatın” dediği öğrenildi.

        DEM'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINA MESAJ

        Toplantıda Öcalan’ın DEM’li belediye başkanlarına yönelik mesajı da paylaşıldı. Öcalan’ın “40 yıl önce Kürt’ün adı yoktu, bugün belediyeleri var. Süreci anlatın, barışı halka anlatın” dediği aktarıldı.

        100 NOKTADA TOPLANTILAR

        DEM Parti, sürecin kamuoyuna anlatılması noktasında çalışmalarına hız verdi. 9-15 Mart tarihleri arasında 100 noktada halk toplantıları ve salon toplantıları gerçekleştirilecek. Gidilen kent ve ilçelerde, bölgenin ileri gelenleri, sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve Alevi örgütleriyle buluşmalar düzenlenecek.

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        #Öcalan DEMli vekiller
        #Öcalan DEM vekillere mesaj
        #haberler
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