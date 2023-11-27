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        Haberler Gündem Ödemiş'teki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Ödemiş'teki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 20:46 Güncelleme: 27.11.2023 - 20:46
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        Ödemiş'te silahlı kavga
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        Ödemiş'teki kavga Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İki grup, arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

        Tabancaların kullanıldığı kavgada, R.T. (48), G.T. (33), M.T. (17) ve yoldan geçen M.A. (54) yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        OLAYLA İLGİLİ 7 GÖZALTI

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Ödemiş Organize Büro Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet görevlilerince yapılan çalışmada, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tüfek de ele geçirildi. Görevli memura mukavemetten dolayı işlem yapılan şüphelilerden N. T. ve B. T., bugün öğle saatlerinde ilk grup olarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise bu akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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