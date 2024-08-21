YAPILIŞI:

Biberleri ve domatesi küçük küpler halinde doğrayın. Sucuk veya sosisi dilimleyin. Tavada tereyağını veya zeytinyağını ısıtın. Biberleri ekleyip yumuşayana kadar soteleyin. Ardından domatesi ekleyin ve 2-3 dakika daha pişirin.

Eğer kullanıyorsanız, sucuk veya sosisi ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. Yumurtaları tavaya kırın ve tuz, karabiber ekleyerek karıştırın. Yumurtalar pişene kadar karıştırarak pişirin.

Tortilla ekmeğini düz bir yüzeye serin. Yumurtalı karışımı eşit olarak dört tortilla ekmeğine paylaştırın. Her birinin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve isteğe bağlı

Tortilla ekmeğinin alt kısmını yukarı doğru katlayın, ardından yanlarını içe doğru kıvırarak burritoları sıkıca sarın.