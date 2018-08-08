Öfkeliler daha zeki olduklarını düşünüyor

Varşova Üniversitesinde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma çerçevesinde 500'den fazla lisans öğrencisine önce ne kadar çabuk ve ne sıklıkta öfkelendiklerini belirlemek için sorular soruldu.

AA'nın haberine göre; öğrenciler daha sonra zekalarını kendilerinin değerlendirdikleri bir araştırmaya tabii tutuldu ve en sonunda nesnel bir zeka testinden geçirildi.

SİNİRLİLER DAHA ERKEN ÖLÜYOR!

NEVROTİKLER ZEKALARINI KÜÇÜMSÜYOR

Çalışmada, çabuk öfkelenmeye meyilli öğrencilerin, bilişsel yeteneklerini abarttığı, öte yandan daha nevrotik olanların, genellikle zekalarını küçümsediği gözlendi.

Öfkenin zeka seviyesiyle bağlantısı olmadığının altını çizen uzmanlar, öfke ile zekayı abartma arasındaki neden sonuç ilişkisinin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Intelligence" dergisinde yayımlandı.