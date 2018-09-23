Öğrenciyken başladı, şimdi profesör ama devam ediyor

Ferdi Durdu'nun haberine göre İtalyan Marcelle Frangipane (70), Malatya Arslantepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarına ilk olarak 43 yıl önce öğrenciyken katıldı. Şimdi profesör olan Frangipane, 1994 yılından bu yana Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

"BURASI BENİM HAYATIM"

43 senedir Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmalarına katıldığını kaydeden Frangipane, "Çok genç yaşta başladım ve devam ettim. Her sene daha önemli buluntular elde ettik. Çalışmaları sevdim, beğendim. Arkeoloji çok zaman alıyor. Tarih rekreasyonu yapmak için çok zaman gerekiyor. Burası benim hayatım. Çok uzun yıllar çalıştım ve çalışmalar daha bitmedi" diye konuştu.

Arslantepe'deki kazı çalışmalarında bir aile gibi çalıştıklarını ifade eden İtalyan profesör "Dede burada çalışmış, baba burada çalışmış, şimdi çocuk çalışıyor. Bu Arslantepe için önemli. Burayı kendilerinin yeri olduğunu biliyorlar. Buraya bakıyorlar, koruyorlar. En güzel olan şey budur. Türkiye ile birlikte İtalya, Almanya ve Amerika'dan kazı çalışmalarına gelenler var. Burada hep beraber Malatya, Fırat bölgesi, Anadolu ve Önasya tarihi araştırması yapıyoruz" şeklinde konuştu.





ARSLANTEPE'Yİ DÜNYAYA TANITIYOR

Katıldığı konferanslarla Arslantepe'yi dünyaya tanıtan Marcelle Frangipane, "Dünyada birçok ülkeden konferans istiyorlar. Beni Arslantepe için davet ediyorlar. Demek ki dünyada arkeologlar Arslantepe'yi tanıyorlar, biliyorlar. Önemli bir yer, önemli bir araştırma burada var, bunun için konferans istiyorlar. Konferanslara katılıp, fotoğraflarını gösteriyorum, bu Arslantepe için önemli. Bu sene İngiltere ve farklı yerlerden misafirler geldi. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya'da konferanslar verdim. Bu sezon kazı çalışmaları bitince Avusturalya'ya gidip 3 ya da 4 konferans vereceğim. Dünyada herkes Arslantepe'yi tanıyor. Bunu halka ve turistlere de anlatmak lazım" ifadelerini kullandı.





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