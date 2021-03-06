Milli Eğitim Bakanlığı, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak" açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşme öğretmen atama duyurusu yayınlandı. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta yapılacak. 1-6 Eylül tarihleri arasında adaylar tercihlerini yapacak, 8 Eylül'de sonuçlar ilan edilecek. Sözlü sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek. Sözlü sınav 17 Mayıs ile 6 Haziran arasında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu.

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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, 15 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyecekler.

Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklar.

Ön Başvuruya ilişkin kayıtların belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59) ) itibariyle tamamlanması gerekiyor.

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.

Ön başvuruda adaylar, sözlü sınava katılmak istedikleri Sınav Merkezleri’nde belirtilen 81 il içerisinden 10 il tercihi yapacaklar, tercihlerden birine yerleştirilememesi durumunda Bakanlıkça belirlenen diğer illerden birinde sözlü sınava alınmayı kabul ettiğine dair beyanı işaretleyecekler.

ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla

tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış

olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.