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Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?

Öğretmen atamaları 2021 son dakika gelişmeleri araştırılırken müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklanırken gözler 2021 öğretmen atamaları takvimine çevrildi. Peki, öğretmen atamaları 2021 ne zaman? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...

Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?

2021 öğretmen atamaları ne zaman? Soruları çığ gibi büyüyor. Yurt genelinde atanmayı bekleyen binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmen atamalarıyla ilgili beklenen müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan dün akşam gerçekleşen AK Parti Kongresi'nde, "Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız." açıklamalarında bulunarak öğretmenlerin yüreğine su serpti.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

Öte yandan Bakan Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" diye belirtti.

2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

2021 yılı Ocak ayında atama bekleyen adaylar, 2020 yılından en çok atama yapılan branş sıralamasını araştırmaya başlandı. Ocak ayı içerisinde açıklama bekleyen adaylar, atama açıklamasının hemen ardından başvuruların da yapılmasını öngörüyor.

2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.

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