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Öğretmen ataması ne zaman? Ziya Selçuk'tan mesaj var! Öğretmen ek atama olacak mı?

20 bin öğretmen ataması sonrası gözler "Öğretmen ek ataması olacak mı?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, ek öğretmen ataması olacak mı? Merak edilip araştırılan soruyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen ek atamasıyla ilgili ne dedi? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

Öğretmen ataması ne zaman? Ziya Selçuk'tan mesaj var! Öğretmen ek atama olacak mı?

Öğretmen ek ataması ne zaman? 20 bin öğretmen atmasının ardından öğretmenler yeni bir atama yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar. Konuyla ilgili Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk'a katıldığı programda soru yöneltildi. Peki, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ek atama ile ilgili merak edilen soruya cevap verdi. İşte "Öğretmen ek ataması olacak mı?" sorusuna verdiği cevap. İşte detaylar...

ZİYA SELÇUK'TAN "EK ATAMA" AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Ek öğretmen ataması" ile ilgili şunları söyledi:

Uzun yıllar boyunca ortalama 40 bin civarında atama yapıldı. Bu sene atama sayısında bir düşüklük oldu. Salgın ve benzeri koşullardan dolayı 20 bin atama yapıldı. Her sene gözden geçiriliyor. Bu bir kere karar verilen bir şey değil. İmkanlar dahilinde sürekli konuşulan bir şey. Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler

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