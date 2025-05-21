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        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI (mebbis.meb.gov.tr) | Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı! MEBBİS Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları 2025 sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı. Akabinde ise gözler sonuçlara çevrildi. Merakla beklenen öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı. Başvuru yapan adaylar, MEBBİS veya e-Devlet üzerinden atandıkları ilçe ve okulları öğrenebilecek. Peki 2025 öğretmen il içi atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MEBBİS Öğretmen il içi yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı (mebbis.meb.gov.tr)...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 07:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 07:04
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        2025 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru süreci 16 Mayıs'ta tamamlandı. Atamalar ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 20 Mayıs'ta yapıldı. Akabinde ise öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran'da yapılacak. Peki, 2025 Öğretmen il içi atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Öğretmen il içi yer değiştirme sonucu sorgulama MEBBİS ve e-Devlet ekranı...

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        ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

        2025 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

        Kılavuz doğrultusunda öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları 20 Mayıs 2025 tarihinde açıklandı.

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        ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        Öğretmen il içi atama sonuçları, MEBBİS veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

        MEB tarafından yapılan sonuç açıklamasında ''Sıralı kayıtlara ilişkin bilgi atama kararnamelerinin birliğinin ardından MEBBİS il içi genel bağlı başvuruda bulunulabilir.'' ifadeleri yer aldı.

        ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA MEBBİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

        İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirilecek.

        Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

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        İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

        İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır.

        Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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        İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

        Atama: 20 Mayıs 2025

        Tebligat ve İlişik Kesme: 27 Haziran 2025

        Sıranın Oluşturulması: 20 Mayıs 2025

        Sıranın Çalıştırılması ve Atama/1:18 Haziran 2025

        Tebligat ve İlişik Kesme/1: 27 Haziran 2025

        Sıranın Çalıştırılması ve Atama/2: 11 Ağustos 2025

        Tebligat ve İlişik Kesme/2: 12 Ağustos 2025

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        ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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