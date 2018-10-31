OHAL İnceleme Komisyonu, 23 Temmuz’da yayımlanan 667 sayılı kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir vakıf ile iki spor kulübünün yeniden açılmasına karar verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen kurucusu olduğu Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı komisyonu kararı ile yeniden faaliyete geçirildi. Bu Komisyon’un kapatılan vakıflara ilişkin ilk kabul kararı oldu. Yine bir atıcılık bir de boks kulübü komisyon kararı ile yeniden açıldı.

131 BİN 922 İŞLEM TESİS EDİLDİ

Habertürk'ten Fevzi Çekır'ın haberine göre, 2 yıl süren OHAL süresince çıkarılan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle 2 bin 761 dernek, vakıf ve yayın kuruluşu da kapatıldı.

2 BİN 700 KABUL KARARI

KHK’larla tesis edilen işlemlere ilişkin itirazları incelemek üzere OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyon’a 125 bin başvuru yapıldı. Komisyon bu başvurulardan 40 binini sonuçlandırdı. 2 bin 700 dolayında başvuru kabul edilirken, 37 bin 300 başvuru reddedildi. Komisyon kamu görevine iade edilenlerin yanı sıra çok sayıda kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağladı. Bu kararlar arasında dernek, vakıf, öğrenci yurdu ve televizyon kanallarına ilişkin kararlar da yer alıyor.

85 BİN BAŞVURU HALEN İNCELENİYOR

Olağanüstü hal döneminde haklarında uygulanan tedbir işlemi ile rütbeleri alınan birçok emekli güvenlik personeli ile resmi bursları kesilen öğrencinin de başvuruları incelendi. Bunlardan terör örgütleri ile bir irtibatı bulunmayanların komisyon kararıyla hakları iade edildi. 85 bin dolayında başvurunun ise incelemeleri Komisyon’da devam ediyor. Komisyon’un kararlarına karşı Ankara’da kurulan 4 özel yetkili mahkemede dava açılabiliyor.

VAKIFLARA İLİŞKİN İLK KABUL KARARI

Komisyon’un kapatılan vakıflara ilişkin ilk kabul kararı Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı’na ilişkin oldu. 23 Temmuz 2016’da yayımlanan ilk KHK ile kapatılan vakfın, en ilginç yanı kurucuları ve tabii üyeleri…

BÜYÜKERŞEN KURUCU ÜYE

1970 yılında kurulan bu vakfın kurucu üyeleri arasında Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odaları, Eskişehir Belediyesi ve Eskişehir İl Özel İdaresi gibi tüzel kişiler de bulunuyordu. Vakfın tabi üyeleri arasında ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Eskişehir Valisi, Osmangazi ve Anadolu Üniversitelerinin rektörleri gibi il protokolü bulunuyordu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen vakfın hem kurucusu hem de başkan olması nedeniyle halen tabi üyesi konumunda bulunuyordu.

“HİÇBİR İLLEGAL OLUŞUM İÇİNDE YER ALMADIK”

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Hoşcan, vakfın kapatılma kararına karşı OHAL inceleme Komisyonu’na başvurdu. Hoşcan özetle; “Vakfımız kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir cemaat veya illegal oluşumların içinde olmamış, ülkemizin, devletimizin birliğine, kardeşliğine kast edecek olayın içinde yer almamıştır. Kurucu gerçek ve tüzel kişilere baktığımızda bu durum çok net anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON BAŞVURULARINI KABUL ETTİ

OHAL İnceleme Komisyonu’nun araştırmaları sonucunda vakfın, yasa dışı oluşumlarla herhangi bir irtibatına ulaşılamadı. Bu tespitler üzerine komisyon Vakfın yeniden açılmasına dair başvurunun kabulüne karar verdi. Karar gereği yerine getirilmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu karar uyarınca vakfın yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik işlemleri gerçekleştirecek.

HOŞCAN: “ÇOK SEVİNÇLİYİZ”

Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yaşar Hoşcan kararı HABERTÜRK’e değerlendirdi. Çok sevinçli olduklarını belirten Hoşcan, “1970 yılından beri faaliyette olan bir eğitim vakfıyız. Sadece fakir öğrencilere gelirimiz oranında burs veriyorduk. Doğrular geçte olsa yerini buluyor. Vakfımızın yeniden açılmasında emeği geçenlere, burs verdiğimiz öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

İKİ SPOR KULÜBÜ DE AÇILDI

Öte yandan komisyon, 667 sayılı ilk KHK ile kapatılan iki derneğin daha başvurularının kabulüne karar verdi. Zara Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği ile Boks Antrenörleri Spor Kulübü Derneği komisyon kararı ile yeniden açıldı.

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